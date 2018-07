Ônibus invade bar no Rio e deixa cinco pessoas feridas Um ônibus desgovernado invadiu um bar em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Duas pessoas que estavam no bar e outras três que passavam pelo local ficaram feridas. Há suspeita de que o motorista tenha cochilado ao volante. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Getulio Vargas, na Penha. O bar atingido pelo ônibus ficou destruído, e o trânsito ficou lento no local. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.