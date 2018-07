Ônibus invade casa e deixa 4 feridos na zona sul de SP

O acidente aconteceu por volta das 9h30, quando o motorista perdeu o controle do coletivo, que invadiu uma casa, na Rua José Chimenti, perto da Rua do Manifesto. As pessoas que estavam na residência ficaram feridas.

Segundo a CET, três delas foram encaminhadas para o Pronto-socorro Hospital Vergueiro e uma levada para o Hospital Ipiranga. Por volta das 12 horas, a rua ainda estava interditada, de acordo de CET.