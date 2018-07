Ônibus invade ponto e mata 5 pessoas no Rio Cinco pessoas morreram, entre elas um adolescente, e pelo menos 30 ficaram feridas, por volta das 22h30 de terça-feira, após um ônibus, da linha 484 (Olaria - Copacabana), não fazer uma curva, subir na calçada, invadir um ponto de ônibus, arrastar várias pessoas e bater contra um muro, na pista sentido Olaria, da Avenida Brasil, próximo ao acesso à Linha Vermelha e à passarela 3, no Caju, no Centro Portuário do Rio de Janeiro.