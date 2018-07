Ônibus mata ciclista morre na avenida do Estado Um ciclista, identificado como José Vicente dos Santos, de 29 anos, foi atropelado e morto, por volta das 20h de segunda-feira, 7, por um ônibus no cruzamento entre a Rua Presidente Batista Pereira e a Avenida do Estado, entre os bairros da Mooca e Ipiranga, região sudeste da capital paulista.