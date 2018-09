Ônibus pega fogo e congestiona Av. 23 de Maio, em SP

Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), o motorista do ônibus percebeu que o coletivo apresentava uma pane por volta das 4h30, no acesso da Avenida 23 de Maio para a Avenida Pedro Álvares Cabral, e retirou todos os passageiros da Linha 175T/10 Metrô Santana/Metrô Jabaquara.

O ônibus ficou destruído e, às 7h15, ainda ocupava a via, que estava totalmente interditada no horário. Um desvio foi montado pela Rua Luis Gottschalk. A interdição prejudica o tráfego no corredor norte-sul, que acumulava cinco quilômetros de tráfego lento no sentido Jabaquara, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).