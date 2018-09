Ônibus pega fogo em avenida de Santo André-SP Um ônibus está em chamas, desde as 17h21 de hoje, na Avenida André Ramalho, no Parque João Ramalho, em Santo André (SP). Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando extinguir o fogo. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.