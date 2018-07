Ônibus pega fogo na Marginal do Pinheiros, em SP Um ônibus pegou fogo na tarde de hoje, na altura do número 284 da Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte Cidade Universitária, zona sul de São Paulo. Segundo os bombeiros, o veículo estava em uma garagem, perto de outros ônibus. Uma viatura foi enviada ao local. Até por volta das 16h50 não havia informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente. De acordo com a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET), a fumaça atrapalhou temporariamente a visibilidade no local.