Ônibus perde direção e invade hospital no Rio Um motorista de ônibus perdeu a direção e invadiu a portaria do Hospital Miguel Couto, na Gávea, no final da madrugada. Com a colisão, a grade e a porta de vidro da unidade foram destruídas. O motorista Robson José dos Santos ficou ferido e foi socorrido no hospital. No momento do acidente não havia passageiros no coletivo. Segundo policiais do 23º BPM (Leblon), o ônibus, que faz a integração do metrô na linha Siqueira Campos-Gávea, colidiu por volta de 5h30, logo depois de o motorista fazer uma curva.