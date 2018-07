Ônibus que matou em avenida do Rio recebeu 22 multas O coletivo que atropelou e matou cinco pessoas em um ponto de ônibus na Avenida Brasil, zona norte do Rio, na terça-feira à noite, tinha acumulado 22 multas desde 2008, segundo a Secretaria Municipal de Transportes. Seis punições foram por excesso de velocidade; as demais, por dirigir falando ao celular, avançar sinal vermelho, parar sobre a faixa de pedestre, parar afastado da guia e trafegar continuamente pela faixa da esquerda.