Ônibus são apedrejados em Taboão da Serra Onze ônibus municipais foram apedrejados ontem, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), um motorista de 29 anos ficou ferido, mas não soube apontar o autor do ataque. Ele disse apenas que o agressor estava em um Audi A3 vermelho durante depoimento na noite de ontem no 1º Distrito Policial da cidade, onde o caso foi registrado.