Ônibus São incendiados na zona leste de São Paulo Dois ônibus da Viação Vip foram incendiados por criminosos no começo da manhã desta segunda-feira, na região de Lajeado, na zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, criminosos pararam os dois veículos, um na Avenida Nordestina, no Jardim Etevilna, e outro na Rua Josá Vieira Guimarães, no Lajeado, e mandaram os passageiros descerem. Eles jogaram gasolina nos coletivos, atearam fogo e fugiram a pé. Até as 11 horas, ninguém havia sido preso. Ainda não há informação sobre o motivo do crime.