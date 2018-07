Ônibus são queimados em Campinas em reação a assassinato Três ônibus do transporte coletivo urbano de Campinas, no bairro Vida Nova, foram incendiados e cinco apedrejados na manhã desta segunda-feira, 13, em reação ao assassinato de pelo menos 12 pessoas nessa madrugada. A cabine do terminal do bairro também foi incendiada.