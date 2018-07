Ônibus tomba e deixa 11 feridos na Régis Bittencourt Onze pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na altura do quilômetro 513 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, no interior de São Paulo, nesta tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14 horas, quando o motorista perdeu o controle do veículo devido às chuvas que caem na região. A pista foi interditada no sentido São Paulo e os veículos trafegavam pelo acostamento. Segundo a PRF, a via foi totalmente liberada às 15h30 e o tráfego seguia normalmente. O trecho do quilômetro 84 da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, na região de Guarulhos, que estava operando apenas com uma faixa de rolamento desde as 14h30 horas por conta de um alagamento, foi totalmente liberado para o trânsito uma hora depois, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O tráfego permanecia carregado até a região de Atibaia, e seguia intenso até a região de Bragança Paulista, mas sem pontos de paradas, por volta das 16 horas.