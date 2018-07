Segundo a Polícia Rodovia Federal (PRF), o ônibus ficou desgovernado na altura do km 504 da rodovia, no sentido Paraná, por volta das 23h30. Dez passageiros ficaram feridos levemente e foram levados para o pronto-socorro de Cajati.

O ônibus havia saído de Piracicaba, no interior de São Paulo, em direção a Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Não houve interdição de pista, segundo a PRF.