Ônibus tomba e fere pelo menos 30 na BR-290 (RS)

Chovia no momento do acidente, ocorrido num trecho de curva. Ao sair da pista, o veículo tombou, numa área plana, de chão batido. Não se sabe por que o motorista perdeu o controle do ônibus, que havia saído de Santana do Livramento, região sudoeste, e tinha como destino Caxias do Sul, no nordeste do estado.

Entre os feridos também há moradores de pelo menos outras duas cidades, Rosário e São Gabriel, por onde o coletivo passou e houve embarques. Os feridos foram atendidos pelo Samu, bombeiros e Polícia Rodoviária, sendo encaminhados para hospitais de São Sepé e Caçapava do Sul, de onde alguns foram transferidos para São Gabriel.