Ônibus tomba e interdita a Régis Bittencourt, em SP

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou vários feridos, entre graves e leves, mas ainda não há informação do total de vítimas. O motorista do ônibus ficou presos às ferragens.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas de hoje, no sentido São Paulo, na altura do km 349 da rodovia. Uma carreta que vinha à frente ficou atravessada na pista. O ônibus, que vinha atrás, não conseguiu brecar e bateu na carreta, tombando em seguida.

De acordo com a concessionária Autopista, por conta da interdição, o congestionamento chega a mais de três quilômetros no sentido São Paulo, entre os km 351 e 349. Há lentidão também no sentido oposto, devido à curiosidade dos motoristas. Os usuários que estão na rodovia podem utilizar, como alternativa, o Sistema Anchieta-Imigrantes. A Autopista já solicitou uma relação dos passageiros da Viação Itapemirim.