Ônibus tomba em Arujá e causa uma morte na via Dutra Um ônibus da Viação 1001 tombou às 5h30 desta quinta-feira no km 196 da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá (SP) e causou a morte de uma pessoa e ferimentos em 17. O acidente provocou bloqueio da faixa da direita da pista sentido São Paulo. Por volta de 11h, o congestionamento na rodovia era de cinco quilômetros, do km 191 ao km 196.