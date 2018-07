Ônibus tomba na Dutra e deixa 2 mortos e 39 feridos Duas pessoas morreram e 39 ficaram feridas por volta da 1 hora desta madrugada, após um ônibus da Viação 1001, partindo de Niterói(RJ) para São Paulo, tombar num trecho de curva da Rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu no quilômetro 279, em Barra Mansa (RJ), no sul fluminense. Somando o motorista, havia 46 pessoas no coletivo.