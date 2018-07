Ônibus tomba na Régis Bittencourt e deixa 31 feridos Um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao Paraná tombou na madrugada desta segunda-feira na proximidade do quilômetro 433 da Rodovia Régis Bittencourt, região de Registro, no sul do Estado de São Paulo, deixando 31 pessoas feridas, cinco delas com ferimentos graves. Valdenir Sebastião da Silva, de 63 anos, que dirigia o ônibus e que também foi levado ao hospital com ferimentos, teria dito que perdeu o controle do coletivo antes de sair da pista e virar, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).