Ônibus tomba na Rodovia Rio-Santos, em Ubatuba Um ônibus tombou na Rodovia Rio-Santos, na manhã desta quinta-feira, 21, no sentido da capital paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava cerca de 45 passageiros e seguida do Rio de Janeiro para São Paulo. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 41, em Ubatuba.