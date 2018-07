Ônibus vindo Rio cai em ribanceira na altura de Caçapava Um ônibus da viação Itapemirim que vinha do Rio de Janeiro sentido São Paulo caiu em uma ribanceira na altura do km 125 da Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, no interior de São Paulo, às 3h20 desta segunda-feira. O acidente deixou oito vítimas moderadas e 14 pessoas levemente feridas, de acordo com a concessionária Nova Dutra, que administra a estrada.