Ônibus voltam a circular em São Paulo Após reunião entre dirigentes do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo e o setor patronal, na noite de ontem, os trabalhadores resolveram pôr fim à paralisação iniciada as 12 horas. Os dirigentes do sindicato defenderão, em reunião às 16 horas de hoje, as propostas de melhorias apresentadas pelos donos das empresas de ônibus.