Ônibus voltam a circular na zona norte de SP

Os trabalhadores do transporte público da zona norte cruzaram os braços em protesto contra a morte de um motorista, que aconteceu durante um assalto na noite de segunda-feira. O motorista Marcelo Barbosa da Silva, de 31 anos, e o cobrador Adaílson Alves da Silva, 43, foram baleados, por volta das 21h30, na região do Tremembé, zona norte da capital paulista. Cerca de 22 coletivos do Paese circularam para atender à demanda de passageiros na região.