ONS aciona térmicas para garantir abastecimento de energia

A medida --foram acionados 2.100 megawatts (MW) de termelétricas a óleo-- irá resultar no aumento da conta de energia.

O atraso das chuvas provocado pelo fenômeno climático El Niño levou o nível de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas no Nordeste a 37,4 por cento, apenas 5,3 por cento acima da curva de aversão ao risco (CAR), que define níveis mínimos de armazenamento de energia em cada região para atender a demanda.

O nível dos reservatórios no Sudeste/Centro-Oeste é de 41,8 por cento (11,5 por cento acima da CAR), enquanto no Sul esse nível é de 38 por cento e no Norte, 46,4 por cento.

"Está dentro da normalidade da operação", disse o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, ao ser questionado sobre o acionamento das térmicas a óleo, nesta quinta-feira.

Segundo o secretário, não há riscos para o abastecimento no Nordeste. "São medidas que você toma, até porque, como você monitora o sistema permanentemente, você toma medida no momento que deve tomar. É o que o ONS fez agora", disse.

Desde setembro havia indicação da necessidade de ligar térmicas a óleo para manter os níveis-meta, segundo o ONS, que preferiu evitar a adoção da medida.

"Com isso, evitou uma despesa de 1,4 bilhão de reais em custos de geração que iriam impactar os consumidores brasileiros via Encargos de Serviços do Sistema", informou o ONS em nota.

A energia de térmicas a óleo é mais cara que a de hidrelétricas, por conta do custo do combustível.

"Como as chuvas atrasaram, o ONS iniciou o despacho de 70 por cento do indicado nos procedimentos operativos de curto prazo (3.000 MW em térmicas a combustíveis líquidos)", acrescentou.

O diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, disse, na terça-feira, que nos últimos dias o nível dos reservatórios de hidrelétricas caiu, mas a situação ainda era de conforto. Entretanto, o custo pelo uso de térmicas na geração de energia neste ano deve superar o 1 bilhão de reais gasto no ano passado, informou.

(Por Anna Flávia Rochas e Leonardo Goy)