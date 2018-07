ONS deve entregar relatório do apagão dia 4, diz diretor O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Hermes Chipp, disse hoje que o órgão pretende entregar ao governo e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no dia 4 de dezembro, o Relatório de Análise de Perturbação (RAP) com informações detalhadas sobre o blecaute que deixou 18 Estados sem luz na noite do último dia 10. "Temos 30 dias dados pelo ministro, que vencem no dia 15 de dezembro. Mas, pela importância e relevância, estamos fazendo todos os esforços para entregar até sexta-feira da próxima semana", disse Chipp, que participou de audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado para debater as causas do blecaute.