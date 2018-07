ONS e Anatel acompanham eleições para evitar problemas--TSE O Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão acompanhando as eleições deste domingo para evitar qualquer problema no fornecimento de energia e nas telecomunicações, afirmou a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, neste domingo.