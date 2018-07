ONS eleva estimativa de chuvas em hidrelétricas em abril

Já a melhora na expectativa de chuvas para essa região, onde estão alguns dos principais reservatórios para abastecimento de energia do país, subiu cinco pontos percentuais em relação à previsão da semana anterior, para 76 por cento da média histórica.

"A revisão de fechamento do mês de abril prevê afluências levemente superiores às previstas na revisão anterior para os subsistemas Sudeste/Centro Oeste e Sul, e estabilidade para os subsistemas Nordeste e Norte", informou o ONS no Relatório do Programa Mensal de Operação divulgado nesta quinta-feira.

Para o Sul, o ONS elevou a previsão do nível de reservatórios ao fim de abril para 43,4 por cento, ante 42,8 por cento previstos na semana passada. No Nordeste, a previsão foi ajustada de 43,1 para 43,6 por cento, e no Norte, foi reduzida de 90,6 para 90,4 por cento.

Na semana que vem, de 19 a 25 de abril, deverá ocorrer chuva fraca isolada nas bacias dos rios Uruguai, Jacuí e Iguaçu, e chuva fraca nas bacias dos rios Paranapanema, Tietê, Grande, Paraíba do Sul, Paranaíba e São Francisco, segundo o ONS.

A geração térmica estimada é de 15,52 gigawatts médios, ante 17,6 GW médios previstos para esta semana.

PREÇO CAI NO NORTE E NORDESTE

Além da melhora nas chuvas, o ONS também estima um menor crescimento da demanda de carga de energia em abril em todo o país, que deverá ser de 3,9 por cento. Na semana passada a expectativa do ONS era que fosse registrado um aumento de carga de 5,5 por cento em abril.

Essa melhora nas expectativas colaborou para redução nos custos de operação do sistema elétrico e redução dos preços de energia de curto prazo dado pelo Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) no Norte e no Nordeste na semana que vem.

No Nordeste, houve uma redução de 7 por cento em média no preço, para 695,92 reais por MWh, e no Norte, a queda foi de 4 por cento, para 665,37 reais por MWh.

Apesar da melhora nas previsões, o PLD continua no máximo permitido nas regiões Sudeste/Centro Oeste e no Sul, a 822,83 reais por megawatts-hora (MWh), segundo informações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).