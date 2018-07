ONS: Problema em interligação causou apagão O apagão que atingiu parte dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais no fim da tarde de sábado foi ocasionado por um problema de interligação no sistema integrado nacional de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A falha acionou o sistema de segurança de equipamentos de transmissão, fazendo com que houvesse cortes seletivos no fornecimento para evitar uma sobrecarga, justificou a assessoria de imprensa do órgão.