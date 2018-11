ONU afirma que Acordo de Copenhague não é suficiente A Convenção do Clima da ONU (UNFCCC) admite que o Acordo de Copenhague não será suficiente para garantir que o aumento da temperatura da Terra se limite a 2º C. Segundo os cientistas, se a temperatura subir mais do que isso, haverá um desastre climático, com mais episódios de desertificação, enchentes e temporais.