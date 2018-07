ONU ainda não vê necessidade de corredor humanitário na Síria

Valerie Amos disse que três milhões de pessoas foram afetadas pela insurreição contra o presidente Bashar al-Assad, e que a Síria tinha buscado apoio para 1,5 milhão de pessoas.

"Muitas sugestões têm sido feitas sobre como fornecer assistência aos sírios afetados pela insurreição", disse ela, referindo-se às propostas de corredores humanitários.

"No momento, as necessidades humanitárias identificadas na Síria não justificam a implementação de qualquer destes mecanismos", afirmou, acrescentando que a ONU não conseguiu ter uma compreensão clara das necessidades devido ao pessoal internacional limitado operando na Síria.

A ONU diz que mais de 3.500 pessoas foram mortas em conflitos por protestos contra o governo de Assad. A Síria acusa grupos armados de terem matado 1 mil soldados e policiais.

A proposta de corredores humanitários na Síria foi feita pela França na quarta-feira, na primeira iniciativa do Ocidente de intervenção no território sírio.

A ideia seria ligar os centros civis do país às fronteiras da Turquia e do Líbano, para a costa do Mediterrâneo ou a um aeroporto, permitindo suprimento humanitário aos necessitados.

