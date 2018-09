ONU alerta para expansão de tuberculose resistente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu ontem que mais de dois milhões de pessoas no mundo poderão ter a tuberculose multirresistente a tratamentos convencionais até 2015.

De acordo com relatório divulgado pela OMS e pelo Fundo Global de Luta contra Aids, Tuberculose e Malária, se a tuberculose multirresistente não for controlada a tempo, aumenta o risco de propagação.

A tuberculose se propaga pelo ar. Se não for efetivamente tratada, cada pessoa com o bacilo da tuberculose ativo pode infectar de 10 a 15 pessoas à sua volta. Estima-se que até um terço das pessoas do mundo está infectada com a bactéria que causa tuberculose, mas só um pequeno grupo vai desenvolvê-la.

Em 2008, 440 mil casos de tuberculose multirresistente foram registrados e 150 mil pessoas morreram. A OMS apelou para os líderes mundiais que redobrem os esforços para diagnosticar e tratar adequadamente a doença. "Muitos países fizeram progressos. Mas, apesar da escala de esforços, o mundo precisa de fazer muito mais para cuidar dos pacientes com esse problema", afirmou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan.

Em 2009, 9,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com tuberculose e 1,7 milhão morreram, incluindo 380 mil pessoas que eram portadoras do vírus HIV. O Brasil integra o grupo dos 22 países em desenvolvimento que concentram 80% dos casos mundiais da doença. Por ano, são notificados cerca de 72 mil casos e 5 mil mortes. / REUTERS