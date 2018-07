ONU busca US$6,5 bilhões para crise na Síria em 2014

A verba para fazer frente à crise síria representa metade dos 12,9 bilhões de dólares necessários para fornecer ajuda a 52 milhões de necessitados em 17 países, segundo anúncio feito nesta segunda-feira por Valerie Amos, coordenadora humanitária da ONU, durante uma reunião com países doadores em Genebra.

"Esta é a maior quantia que já tivemos de solicitar no início de um ano", disse Amos em entrevista coletiva, referindo-se ao valor global. O apelo para a Síria também é o mais vultoso já feito pela ONU por causa de uma só crise.

"O crescente número de refugiados internos e refugiados (externos) está gerando necessidades maiores em todos os setores e sobrecarregando as capacidades de países vizinhos, com profundas consequências regionais", diz o apelo da ONU a respeito da Síria.

No domingo, a ONU despachou pela primeira vez ajuda humanitária via aérea do Iraque para a Síria, e nos próximos 12 dias pretende enviar alimentos e suprimentos de inverno para a região nordeste do país em guerra, uma área habitada principalmente por curdos.

Para 2014, a Síria solicitou 2,3 bilhões de dólares para ajudar 9,3 milhões de refugiados internos da Síria. O valor supera amplamente o apelo para 2013, que era de 1,4 bilhão de dólares, dos quais apenas 62 por cento foram recebidos.

Para os cinco países vizinhos --Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia-- a ONU solicita 4,2 bilhões de dólares em ajuda para 4,1 milhões de refugiados sírios e para as comunidades que os acolhem.

As agências da ONU pretendem fornecer alimentos, água potável, abrigo, educação, atendimento médico e vacinas contra a pólio para sírios dentro e fora do país, mergulhado há quase três anos em uma guerra civil.

"Esta é a pior crise humanitária que vimos em décadas, com mais sírios vulneráveis sendo empurrados para a fome a cada dia", afirmou Muhannad Hadi, coordenador de emergências para a Síria do Programa Mundial de Alimentos.

O apelo global da ONU para 2014 abrange também Sudão, Sudão do Sul, Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão e Filipinas.