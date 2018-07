ONU cancela contrato com clínica no Mali por caso de Ebola

Este segundo alarme de Ebola em Mali, vindo apenas quando parecia ter contido o primeiro caso no mês passado, levantou dúvidas sobre a capacidade do país para se proteger da epidemia que assola outros três países da África Ocidental. Mais de 5 mil pessoas morreram, quase todos na Libéria, Serra Leoa e na Guiné, que compartilha uma fronteira a 800 km com Mali.

A missão da ONU no Mali, cujas forças de paz estão ajudando a proteger o país contra rebeldes islâmicos, reverteu no sábado uma decisão tomada no início da semana para renovar o contrato com a Clínica Pasteur em Bamako para cuidar de soldados doentes ou feridos.

Um porta-voz da ONU disse que a decisão foi tomada "devido às circunstâncias prevalecentes", mas não deu mais detalhes.

A decisão acontece depois da morte na clínica, em outubro, de um líder religioso muçulmano da Giné. O homem doente nunca foi testado, mas seu caso foi diretamente ligado a uma cadeia de mortes por Ebola, incluindo uma enfermeira de 25 anos que cuidou dele e de uma mulher que lavou seu corpo após a morte.

Na terça-feira da semana passada, o ministro da Saúde de Mali declarou que não houve mais casos confirmados no país depois de aparentemente ter sucesso contido com sucesso o primeiro caso de Ebola em uma menina que morreu no mês passado.

Mas ao anoitecer do mesmo dia, uma enfermeira de 25 anos da clínica morreu da doença e as autoridades estão agora tentando rastrear mais de 400 potenciais contatos.