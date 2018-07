ONU condena ataques a embaixadas dos EUA e França na Síria

Tanto Washington como Paris criticaram duramente o presidente sírio, Bashar al-Assad, que há quatro meses tenta silenciar uma ampla revolta popular mobilizando soldados e tanques.

"Ele perdeu legitimidade ao recusar-se a liderar a transição" para a democracia, disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, a jornalistas, endurecendo a retórica norte-americana contra o líder sírio em relação à repressão aos manifestantes.

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, já havia afirmado a jornalistas na segunda-feira: "Nós não investimos absolutamente nada na permanência dele no poder."

Uma declaração do Conselho de Segurança lida à mídia pelo embaixador da Alemanha na ONU, Peter Wittig, pediu que as autoridades sírias protegem as propriedades e o pessoal diplomático.

"Os membros do Conselho de Segurança condenam nos termos mais fortes os ataques contra as embaixadas em Damasco", disse o documento do Conselho de Segurança. "Nesse contexto, os membros do Conselho de Segurança pedem que as autoridades sírias protegem as instalações e os funcionários da diplomacia."

O premiê francês, François Fillon, mais cedo acusou a Rússia e a China de tentarem bloquear uma resolução da ONU sobre a Síria, dizendo ser "intolerável que o Conselho de Segurança mantenha-se calado em uma tragédia como essa".

O embaixador da Síria na ONU acusou os EUA e a França na terça-feira de distorcer e exagerar os fatos sobre os ataques dos manifestantes contra as embaixadas em Damasco.

O diplomata, Bashar Ja'afari, disse a jornalistas que a Síria buscava proteger as embaixadas e que alguns manifestantes envolvidos nos acontecimentos de segunda-feira haviam sido presos e seriam levados à Justiça.

Segundo diplomatas ocidentais, manifestantes leais a Assad invadiram brevemente a embaixada dos EUA e arrancaram parte do letreiro, enquanto guardas usaram munição real para impedir centenas deles de entrarem na embaixada francesa.

Os protestos foram motivados pelo governo contra a visita dos embaixadores dos EUA e da França à cidade de Hama na semana passada, realizada em apoio aos milhares de manifestantes pró-democracia que vem se reunindo no local, a despeito da repressão violenta das forças sírias.

A agência de notícias estatal síria Sana disse que as declarações de Hillary Clinton contra a Síria são "outra prova da flagrante intervenção dos EUA nos assuntos internos da Síria".