ONU condena número alto de mortes pela polícia no País O relator da Organização das Nações Unidas (ONU) para Execuções Extrajudiciais, Philip Alston, elogiou em seu último relatório os esforços do governo federal e dos governos de Rio de Janeiro e São Paulo no combate às milícias e aos esquadrões da morte. No entanto, ele atestou que as execuções extrajudiciais no País continuam generalizadas e que o número de criminosos mortos em confronto com as forças policiais permanece em um número inaceitável.