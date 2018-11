ONU condena teste nuclear norte-coreano; Brasil também repudia

"Os membros do Conselho de Segurança decidiram começar a trabalhar imediatamente em uma resolução do Conselho de Segurança nesta questão", disse o comunicado após reunião do conselho a portas fechadas.

O governo brasileiro também condenou o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte e disse que ele viola a Resolução 1718, adotada pelo Conselho de Segurança da ONU em 14 de outubro de 2006.

"O Brasil expressa a expectativa de que a República Democrática e Popular da Coreia se reintegre, o mais rapidamente possível e como país não nuclearmente armado, ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP)", informou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

O governo pediu ainda que a Coreia assine o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) e retorne às negociações visando a sua desnuclearização.

"O Brasil... apela a todas as partes para que se abstenham de atos que possam agravar as tensões nos contextos regional e global", afirmou o Itamaraty no comunicado divulgado em seu site.

