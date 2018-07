ONU critica lei do Brasil sobre droga

No mesmo dia em que a Junta Internacional de Controle de Entorpecentes divulgou relatório com críticas à legislação brasileira sobre drogas, o governo brasileiro anunciou que pretende rever as regras existentes, para torná-las ainda mais flexíveis. "A Junta observa com preocupação que em alguns países da América do Sul, como Brasil, Argentina e Colômbia (além de EUA e México na América do Norte), há um movimento crescente em favor da descriminação da posse de drogas", alerta o documento.

O texto preparado pelo grupo de especialistas recrutado pela Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que a lei brasileira, em vigor desde 2008, pode transmitir uma "mensagem errada" sobre uso de drogas. No entanto, essa foi amplamente discutida por vários setores da sociedade e elogiada - ao estabelecer penas alternativas para usuários, em vez de prisão. O relatório sugere que a lei brasileira estaria em desacordo com convenção internacional de drogas.

Depois do lançamento, o representante do Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas (UNODC), Bo Mathiasen, afirmou que o documento está incorreto. "A lei brasileira é modelo. Usuário de droga não deve receber tratamento equivalente ao de criminoso. O texto do relatório está confuso e cheio de imperfeições."

O secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, general Paulo Roberto Uchôa, afirma que, embora considerada um avanço, um grupo brasileiro de especialistas considera que já é hora de fazer novas alterações na lei. O movimento tem como ponto de partida um trabalho do Ministério da Justiça, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre as pessoas que estão presas sob a acusação de tráfico.

"Pela lei atual, não há como definir, de forma precisa, as características do usuário e do traficante. Isso fica a critério do juiz", observou. Para esse grupo, no entanto, é preciso deixar esses critérios mais claros, levando-se em conta, por exemplo, os antecedentes do acusado.

No próximo mês, o grupo de trabalho deverá fazer os retoques finais no projeto. "Se for aprovada pelo conselho, com representantes de vários setores do governo, a proposta poderá ser levada para o Congresso, no formato de projeto de lei", completou o general.

AMÉRICA DO SUL

Na América do Sul, segundo a ONU, quase 1 milhão de pessoas recebe tratamento por uso de drogas ilegais. E o consumo de cocaína entre pessoas de 15 a 64 anos se situa em 0,9%, o dobro da taxa mundial. Outra novidade no relatório é que a Junta começou a registrar casos de fabricação de drogas sintéticas na América do Sul.