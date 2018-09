ONU decide aumentar missão de paz no Congo

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu em votação enviar mais 3 mil homens para a República Democrática do Congo após novos confrontos no leste do país. Com o aumento, a força de paz no Congo - que já era a maior da ONU - passará a ter cerca de 20 mil homens. No entanto, segundo correspondentes, diplomatas admitem que não sabem de onde as tropas virão ou quando serão enviadas. Confrontos entre o Exército do Congo e rebeldes criaram uma crise humana no país. Cerca de 250 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas nos últimos meses. Retirada Os rebeldes, liderados pelo general Laurent Nkunda, se retiraram de posições ao norte da cidade de Goma na quarta-feira para permitir que suprimentos de emergência fossem distribuídos. A retirada ocorreu após várias semanas de embates violentos e sucedeu negociações com o enviado da ONU, Olusegun Obasanjo, no fim de semana. A correspondente da BBC na ONU, Laura Trevelyan, disse que o Conselho de Segurança - que recebeu o pedido para reforço na missão há seis semanas - votou unanimemente para enviar mais 2.785 soldados e 300 policiais. Trevelyan disse que a missão da ONU para o Congo (Monuc) foi criticada por não ter feito o suficiente para proteger a população contra os rebeldes da etnia tutsi enquanto o Exército do país estava em retirada. O Conselho de Segurança votou para que as tropas de pazimplementem por completo o seu mandato. Segundo a correspondente, isso, supostamente, deve deixar claro para os comandos da ONU no Congo que podem usar de todos os meios para garantir a segurança da população. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.