ONU define novo órgão para a área Representantes de várias agências da Organização das Nações Unidas (ONU) reunidos no Panamá definiram como funcionará o novo organismo que buscará reverter a "crescente perda" de biodiversidade. A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade y Serviços dos Ecossistemas (IPBES, na sigla em inglês) estará em pelo menos 90 países e "gerará o conhecimento e desenvolverá as capacidades" necessárias para proteger a diversidade biológica, informou ontem a ONU em um comunicado oficial. A sede do IPBES será em Bonn, na Alemanha. / NYT e EFE