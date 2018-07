ONU destaca tragédia em Santa Catarina

As enchentes em Santa Catarina foram as piores em um século na região, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que destacou o evento climático no País como um dos mais sérios do ano no mundo. Para Michel Jarraud, secretário-geral da entidade ligada à ONU, as enchentes foram "excepcionais". Uma das conseqüências do aquecimento global é o aumento de tragédias naturais. "Sabemos que as mudanças climáticas vão tornar eventos como esse (de Santa Catarina) cada vez mais intensos", alertou Jarraud. Veja também: Exército afasta envolvidos em furtos de doações em SC Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Por um período de 12 horas, das 16h de segunda-feira às 4h de ontem, as estações meteorológicas da Epagri/Ciram registraram 182 milímetros de chuva na Grande Florianópolis, praticamente o volume previsto para o mês de dezembro, de 190 milímetros. A precipitação causou inúmeros alagamentos e até deslizamentos. Em São José, município próximo de Florianópolis e um dos mais atingidos pela chuva, o acumulado foi de 179 milímetros - mais que a média mensal, de 172. Pelo menos seis municípios tiveram problemas. A cidade mais atingida foi Palhoça, onde mais de dez bairros enfrentaram alagamentos. No bairro Passa Vinte, 32 apartamentos de um edifício foram evacuados por medida de segurança. As famílias foram abrigadas nos salões de festas no mesmo condomínio. Em Blumenau, uma barreira caiu no bairro Itoupava Norte. Um posto de saúde Lothar Franz foi interditado, por conta do risco de deslizamento de terra. Foram verificados deslizamentos na Rua Progresso, no bairro de mesmo nome. Nenhuma casa foi atingida, conforme a Defesa Civil de Blumenau.