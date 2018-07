ONU diz não ter mais verbas para ajudar refugiados sírios

"As necessidades estão crescendo exponencialmente, e estamos quebrados", disse Marixie Mercado, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ), numa entrevista coletiva na sede da ONU em Genebra.

O número de refugiados nessa crise tem repetidamente superado as expectativas da ONU. Os 1,25 milhão de refugiados, dos quais três quartos são mulheres e crianças, superam em 10 por cento o que se esperava que fosse o total até junho.

Como há também 3,6 milhões de refugiados internos na Síria, e nenhum fim visível para o conflito de dois anos, existem grandes chances de que o êxodo continue aumentando.

"Desde o começo do ano, mais de 2.000 refugiados passaram pelas fronteiras (com a Jordânia) a cada dia. Esperamos que esse número mais do que duplique até julho, e triplique até dezembro", disse Mercado.

"Até o final de 2013, estimamos que haverá 1,2 milhão de refugiados sírios na Jordânia -- equivalente a cerca de um quinto da população jordaniana."

O impacto da falta de verbas incluiria a suspensão na entrega de 3,5 milhões de litros de água por dia no campo jordaniano de Za'atari, que abriga mais de 100 mil refugiados, a maioria mulheres.

Quase 11 mil sírios chegaram na semana passada a Za'atari, segundo a Organização Internacional para a Migração.

Autoridades da ONU disseram que a escassez de verbas afeta a região inteira, não só a Jordânia, e todas as agências humanitárias.

Embora as agências humanitárias até agora tenham conseguido evitar grandes problemas entre os refugiados, policiar uma população enorme e crescente tem se tornado um grande desafio.

O órgão da ONU para refugiados (Acnur) registrou vários protestos em Za'atari no final de março, por causa da escassez de ônibus para levar refugiados de volta à Síria.

Há também casos de pessoas tentando contrabandear itens para fora do campo, e violência por causa da distribuição de novas caravanas.

Os outros países que recebem um grande número de refugiados sírios são Líbano, Turquia e Iraque.