ONU diz que pelo menos 12 morreram em ataque na República Centro-Africana

A violência irrompeu num momento em que a ONU aguarda uma resolução do Conselho de Segurança para despachar tropas que restaurem a ordem no país, mergulhado no caos desde que rebeldes majoritariamente muçulmanos tomaram o poder, o que desencadeou ataques sectários de retaliação.

O escritório da ONU em Bangui, o Binuca, informou que homens armados não identificados atacaram no fim de semana a localidade de Boali, cerca de 95 quilômetros a nordeste da capital.

A diretora do Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários em Bangui, Amy Martin, disse que o ataque ocorreu na segunda-feira e milícias cristãs conhecidas como "antibalaka" parecem ter tido como alvo pastores da etnia peul, na maioria muçulmanos.

(Reportagem de Ange Aboa e David Lewis)