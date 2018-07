ONU lança em Fortaleza a década de combate à desertificação

As terras áridas e os desertos abrigam um terço dos habitantes do planeta, a maior parte em países em desenvolvimento, e concentram metade das criações de gado do mundo. Segundo a ONU, 12 milhões de hectares de terras aptas à agricultura se perdem todos os anos por causa da aridez e da erosão dos solos. Na década deve se discutir soluções para recuperar as terras em processo de desertificação e para melhor aproveitar a água em regiões de escassez.

BIODIVERSIDADE

Corais australianos podem curar câncer

Corais fluorescentes descobertos na Austrália contêm corante que pode ajudar nas pesquisas contra o câncer.

GOLFO DO MÉXICO

BP doa US$ 52 milhões para saúde mental

A British Petroleum (BP) concordou em doar US$ 52 milhões para programas federais e estaduais de saúde mental nos quatro Estados americanos afetados pelo vazamento de petróleo no Golfo do México. "Percebemos que existe um alto grau de stress e ansiedade na região", afirmou em nota o presidente da BP nos Estados Unidos, Lamar McKay. De acordo com Ed Le Grand, diretor executivo da Agência de Saúde Mental do Mississippi, muitas pessoas da região estão sofrendo de distúrbios de ansiedade, de uso de drogas e alcoolismo por causa dos prejuízos à economia local causados pelo vazamento. "As indústrias da pesca e do turismo foram seriamente afetadas. Muitos continuam desempregados", disse Le Grand. Os recursos serão divididos entre as agências de saúde dos Estados afetados pelo desastre ambiental.