ONU mobiliza milhões de crianças em 'Dia de Lavar as Mãos'

As Nações Unidas esperam que milhares de crianças do sul da Ásia lavem as mãos simultaneamente nesta quarta-feira, 15, para marcar o primeiro Dia Global de Lavar as Mãos. Na Índia, as crianças elas serão estimuladas por um dos atletas mais populares do país, o jogador de críquete Sachin Tendulkar. Cerca de 70 países aderiram ao evento com iniciativas educativas locais, envolvendo mais de 120 milhões de crianças. A ONU quer passar a mensagem de que este simples ato, com o uso de sabão, seja uma das formas mais eficazes de prevenir doenças como diarréia e hepatite. Cerca de 3,5 milhões de crianças morrem todos os anos em conseqüência desses males e acredita-se que lavar as mãos com sabonete possa reduzir pela metade o número de óbitos. Quase a metade da população do sul da Ásia não têm acesso a banheiros. Na África Subsaariana a porcentagem é 28%. Com um sistema sanitário tão precário não é de surpreender que crianças na região estejam sujeitas a contrair diarréia, hepatite e pneumonia. Simultâneo A campanha para lavar as mãos ganhou força da região de Cabul, no Afeganistão a Karachi, na Índia. Programas de TV e rádio no Afeganistão vão transmitir mensagens reforçando a idéia. No Nepal, o novo governo maoísta está enviando mensagens por celular. No Butão, serão lançados vídeos animados feitos especialmente para a campanha com personagens locais. "A mensagem que nós estamos realmente tentando passar é da importância de lavar as mãos corretamente, com sabão e água, nos horários críticos", disse Therese Dooley, do programa Sanitário e de Higiene da Unicef (fundo da ONU para a infância). Ela destaca que "os horários críticos são antes de cozinhar ou preparar comida, antes de comer, depois de usar o banheiro e depois de limpar um bebê." A ONU diz que lavar as mãos só com água não é o suficiente para prevenir doenças "porque não se tira os germes". Segundo a Unicef, o uso de sabão para lavar as mãos, especialmente após contato com fezes, pode reduzir diarréia em 40% e infecções respiratórias em 30%. Estes males são a principal causa de óbitos infantis na Índia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.