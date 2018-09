ONU obtém permissão de Mianmar para fazer vôo humanitário As Nações Unidas disseram na quarta-feira que obtiveram permissão para mandar suprimentos de emergência a Mianmar, atingida por um ciclone, mas seus agentes ainda esperam a emissão de vistos para entrar no país. "O governo concedeu a autorização à ONU para que entregue itens de emergência a Mianmar", disse Elisabeth Byrs, porta-voz do Gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitárias. (GCAH) "Eles também podem autorizar uma pequena equipe da GCAH a escoltar o vôo com os itens", disse Byrs, ressaltando que o vôo partiria "o mais rápido possível". O carregamento vem de um depósito da ONU em Brindisi, Itália, e inclui barracas, tabletes purificadores de água, geradores, lençóis de plástico, jogos de cozinha e cobertores para os sobreviventes do desastre que deixou, segundo as estimativas, quase 22.500 mortos e 41 mil desaparecidos. O governo militar de Mianmar mandou helicópteros para atirar alimentos e água para os habitantes do delta de Irrawaddy, onde vilarejos inteiros foram destruídos pela tempestade. O Programa Alimentar Mundial da ONU, que começou a estocar comida para Mianmar antes da passagem do ciclone, na sexta e no sábado, está distribuindo arroz na capital do país, Yangon. Byrs disse que cinco membros da ONU especializados em administração de desastres estão na Tailândia porque ainda não receberam vistos de entrada de Mianmar. Outras agências internacionais e da ONU também aguardam a emissão de vistos de entrada no país, que faz fronteira com China, Índia, Bangladesh, Laos e Tailândia.