ONU pede paciência ao Haiti na espera pelo resultado da eleição

Apesar de alguns incidentes violentos, que causaram a morte de ao menos duas pessoas, a eleição de domingo no geral ocorreu de forma pacífica no país, um dos mais pobres do mundo, onde as eleições costumam ser tumultuadas.

As ruas de Porto Príncipe, muitas delas ainda entulhada de destroços do terremoto devastador do ano passado, estavam calmas na segunda-feira. Os coloridos micro-ônibus "tap-tap" transportavam passageiros para o trabalho e os comerciantes levavam pacotes na cabeça para montar barracas de rua com comida, roupas e outros bens.

Os resultados preliminares oficiais da disputa entre o cantor Michel Martelly e a ex-primeira-dama Mirlande Manigat devem sair em 31 de março. O resultado definitivo será anunciado em 16 de abril.

A longa espera pelo resultado suscitou temores de que a impaciência e as alegações de vitória pelos campos rivais possam provocar protestos populares e confrontos no país.

A mais recente pesquisa de opinião indicou que o cantor Martelly, de 50 anos, novato na política cuja campanha baseou-se na promessa de mudança, tinha uma vantagem de vários pontos percentuais sobre sua rival, a professora de Direito Manigat, de 70 anos.

A missão de paz da ONU no Haiti (Minustah) e doadores estrangeiros estão preocupados em evitar o caos que marcou o primeiro turno da eleição, ocorrido em 28 de novembro, que acabou com alegações de fraude e dias de agitação que paralisaram o país, também atingido por uma grave epidemia de cólera.

Elogiando a votação de domingo, a Minustah fez um apelo aos partidários de Manigat e de Martelly para que tenham paciência e sensatez na espera pelos resultados.

"O futuro do país está em jogo", disse a missão num comunicado.

