ONU pede que noticiário destaque solidariedade e diálogo

O relator especial das Nações Unidas para a Liberdade de Expressão, o advogado guatemalteco Frank La Rue Lewy, pediu nesta quarta-feira, 10, à imprensa para mudar o enfoque e a reflexão de e sobre os conteúdos das notícias. "Não podemos mudar as notícias", reconheceu La Rue Lewy, que ressaltou que é possível "mudar a reflexão e o enfoque dado a" essas informações. "Devemos provocar a ânsia do diálogo e da paz, a solidariedade humana e a reação solidária quando há desastres naturais", disse o relator especial da ONU no segundo e último dia de um encontro regional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), realizado em Cartagena, norte da Colômbia. O encontro, denominado "Imprensa, educação e cultura em direitos humanos", comemora os 60 anos do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e reúne delegados de 30 países da América Latina e do Caribe. O diplomata destacou que, com a mudança proposta, a imprensa pode "ir gerando uma cultura de direitos humanos, que é parte de uma cultura de paz". "A paz deve se gerar a partir de uma liberdade absoluta", disse o advogado, que discursou em uma sessão de trabalho sobre "melhores práticas em comunicação para uma cultura de direitos humanos e educação através dos veículos de comunicação." Dessa liberdade total faz parte a liberdade de expressão, que não ocorre somente através da imprensa, mas também através da participação cidadã, esclareceu La Rue Lewy. "Os direitos humanos só são respeitados com a exigência dos povos" e, dentro destes, dos veículos de comunicação, prosseguiu o relator, ao convidar aqueles que têm a ver com eles a que "comecem a assumir sua responsabilidade também quanto a comunicar uma mensagem baseado em direitos". Segundo o diplomata, o relevante da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que "foi o primeiro instrumento depois da terrível Segunda Guerra Mundial que estabeleceu um consenso das sanções livres do mundo".