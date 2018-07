ONU propõe combinar PIB e 'capital natural'

Esse foi o mote de uma apresentação de especialistas ligados à Organização das Nações Unidas (ONU) feita ontem em Londres, durante o evento Planet under Pressure (Planeta sob Pressão).

Para esses cientistas e economistas, o foco no capital econômico é sinal de miopia. "A pesquisa feita no Brasil e na Índia ilustra por que o PIB é inadequado e enganoso como índice de progresso econômico em uma perspectiva de longo prazo", disse Anantha Duraiappah, diretor executivo do Programa de Dimensões Humanas da Universidade das Nações Unidas.

Os especialistas calcularam também a "riqueza inclusiva" do País, combinando o capital natural, humano e de produtos manufaturados. Em 20 anos, o Brasil avançou apenas 3% nesse índice.

Entretanto, não é surpresa que as nações em desenvolvimento apresentem resultado pior do que as desenvolvidas, pois as primeiras ainda têm capital natural para gastar.