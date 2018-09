ONU quer painel multinacional para investigar ataque de Israel

Ban sugeriu a formação de um painel a ser liderado pelo premiê da Nova Zelândia, Geoffrey Palmer, com representantes da Turquia --país de origem da bandeira do navio--, Estados Unidos e possivelmente Israel, disse uma autoridade do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

O líder israelense discutiu a proposta com Ban no sábado e planejava convocar uma reunião de gabinete neste domingo para decidir sobre a presença ou não de Israel no painel, disse a autoridade, que pediu para não ser identificada.

Líderes de Israel têm afirmado publicamente sobre a intenção de abrir uma investigação própria com observadores internacionais a respeito da intercepção do navio de bandeira turca que aconteceu na última segunda-feira.