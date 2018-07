ONU quer pressão sobre líderes na reunião do clima

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu ontem à sociedade civil internacional que aumente a pressão sobre os líderes políticos que se reunirão amanhã em Nova York para dar um novo impulso à luta contra as mudanças climáticas. Ban fez essa convocação acompanhado do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair e do ator australiano Hugh Jackman, na cerimônia de abertura da Semana da Mudança Climática em Nova York.

"Quero que a pressão sentida nesta sala seja transferida aos líderes que se reunirão aqui amanhã", disse o secretário-geral das Nações Unidas aos executivos de empresas e ativistas de organizações não-governamentais presentes no ato, realizado na Biblioteca Pública.

O evento serviu como prévia da cúpula que a partir de hoje reunirá, na sede da ONU, mais de cem chefes de Estado e de governo, convocados pelo secretário-geral para impulsionar as negociações de um novo acordo mundial para combater o aquecimento global.

Ban solicitou aos presentes que transmitam aos seus países a necessidade de alcançar um acordo para reduzir emissões de gases poluentes na conferência sobre mudança climática de dezembro, em Copenhague. "É um imperativo moral e político que selemos um acordo em Copenhague", insistiu Ban, que assinalou que o objetivo da cúpula de amanhã é "acelerar a passagem das negociações".

Ban pediu aos líderes mundiais que não atuem "apenas de acordo com seus interesses nacionais, mas como líderes mundiais que devem resolver um problema que afeta a todos".

Já Blair ressaltou que o importante nas negociações prévias à reunião de dezembro na capital dinamarquesa não é se concentrar em porcentagens concretas de redução de emissões, mas em "encaminhar o mundo para um menor consumo de dióxido de carbono".

PREVISÕES

"Hoje, se somos honestos, temos que reconhecer que o ritmo das negociações não é tão rápido como desejaríamos", apontou o enviado especial dos EUA para a mudança climática, Todd Stern.

O sucessor de Blair e primeiro-ministro britânico Gordon Brown anunciou ontem que pretende participar do encontro em Copenhague, caso sua presença colabore para a assinatura de acordo na conferência. Em artigo para a revista Newsweek ele pede que outros líderes sigam o exemplo.